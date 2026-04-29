Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 146,7 auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,38 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+67,24 % bedeutet.