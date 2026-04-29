ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro
- Goldman Sachs belässt Adidas auf Neutral mit 165 Euro
- Operatives Ergebnis Q1 währungsbedingt klar über Ziel
- Keine Änderung der Markterwartungen beim Ausblick
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal währungsbedingt klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,42 % und einem Kurs von 146,7 auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,71 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 26,38 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +9,22 %/+67,24 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 165 Euro
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Community Beiträge zu adidas - A1EWWW - DE000A1EWWW0
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https://news.adidas.com/running/two-adidas-athletes-sabastian-sawe-and-yomif-kejelcha-break-the-sub-2-hour-marathon-barrier-in-the-r/s/d4be4eac-a3b8-47d5-835f-9cbd685638ca
Gemäß Citi hat die Aktie ein enormes Potenzial, erkenne ebenfalls inzwischen eine Unterbewertung, das Papier hat sich fast halbiert, obwohl man weiterhin solide Umsätze und Gewinne erzielt, auch wenn die Margen etwas sinken, der Sektor ist allgemein seit Monaten wenig gefragt.
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“