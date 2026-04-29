JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse von MAN seien stark gewesen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Lkw-Konzerns. Zudem hob er das Auftragsniveau von Scania in Rekordhöhe hervor. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 liegt Asumendi nach eigener Aussage bisher klar unter dem Konsens. Er will diesbezüglich zunächst die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht abwarten./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 31,12EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

