JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Kian Abouhossein am Mittwoch nach den Zahlen. Am Konsens für 2026 dürfte sich kaum etwas ändern./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:39 / BST
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Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,80 % und einem Kurs von 26,56EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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