GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton auf mit einem Kursziel von 33,10 Euro "Neutral" belassen. Auftragseingang und Margen des Lkw-Bauers hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Daniela Costa am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Die Markterwartungen dürften leicht steigen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 31,12EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33,10

Kursziel alt: 33,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

