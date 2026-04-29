RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Fernando Garcia lobte am Mittwoch die starken Quartalszahlen des Versorgers und die prompt erhöhte Jahresprognose./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:47 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 19,84EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



