RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen durch die Bank getoppt und das Aktienrückkaufprogramm ausgeweitet, schrieb Biraj Borkhataria am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:45 / EDT
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Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 79,08EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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