FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 29.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von FICO (Fair Isaac Corporation). Sie steigt um +6,32 % auf 966,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,12 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Nach einem Plus von +5,12 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 966,75€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) in den letzten drei Monaten Verluste von -24,63 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in FICO (Fair Isaac Corporation) eine negative Entwicklung von -35,29 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,05 % geändert.

FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,46 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate -24,63 % 1 Jahr -43,02 %

Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

Stand: 29.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 24 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,79 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Oracle und Co.

Oracle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %.

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Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.