Verträge zum Athlon-Verkauf an BNP Paribas unterzeichnet

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat eigenen Angaben zufolge im April die Verträge mit der französischen Bank BNP Paribas zum Verkauf seiner Leasingtochter Athlon unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Erhalts sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen und werde für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, hieß es im Zwischenbericht zum ersten Quartal des Stuttgarter Dax -Konzerns. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben. Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm sagte in einer Telefonkonferenz aber, dass dem Konzern durch den Verkauf bis zu eine Milliarde Euro zufließen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile./rwi/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 90,50 auf Tradegate (29. April 2026, 10:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,72 %. Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 47,50 Mrd.. Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +13,61 %/+50,13 % bedeutet.



