🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSolutiance AktievorwärtsNachrichten zu Solutiance

    Solutiance AG

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    11 neue Kunden, Auftragseingang steigt

    Solutiance AG - 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Potsdam (IRW-Press/29.04.2026) -
    * Auftragseingang Q1 bei 1,4 MEUR (+17%)
    * Umsatz Q1 wetterbedingt bei 1,0 MEUR (-38%)
    * EBT Q1 wetterbedingt bei -0,3 MEUR
    * 11 neue Kunden (2025 Q1: 3)

    Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), KI-gestützter Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, hat den Auftragseingang im ersten Quartal um +17% auf 1,4 MEUR (2025 Q1: 1,2 MEUR) gesteigert. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse in Januar und Februar konnte ein großer Teil des Auftragsbestandes nicht planmäßig umgesetzt werden. Die Zahl der Neukunden konnte deutlich gesteigert werden.

    In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2026 konnten Leistungen mit einem Gesamtvolumen von 1,0 MEUR umgesetzt werden. Dies entspricht einem Rückgang von 38% gegenüber dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (1,6 MEUR). Davon entfielen 0,8 MEUR auf Services im Bereich "Dachmanagement 4.0" und 0,2 MEUR auf Services im Bereich "Betreiberpflichten-Controlling". Die Umsatzverschiebung hat auch zur Folge, dass das erste Quartal mit einem EBT von -0,3 MEUR abgeschlossen wurde. Dazu Emmerich Mohacsi, COO: "Zu Beginn des Jahres waren die Temperaturen fast durchgehend zu niedrig, um Arbeiten an Dächern durchzuführen. Unsere Auftragsbücher sind aber gut gefüllt. Wir werden das im zweiten Quartal aufholen."

    Neben dem Auftragseingang konnte auch die Zahl der Neukunden auf insgesamt 11 im ersten Quartal gesteigert werden. Der Anstieg ist vor allem auf die Umstrukturierungsmaßnahmen im Vertrieb zurückzuführen. Im letzten Jahr hatte das Unternehmen ein weiteres Vertriebsteam aufgesetzt, das sich ausschließlich auf die Gewinnung neuer Kunden fokussiert. Dazu Jörn Krüger, CSO: "Wir sind dabei, beide Vertriebsteams unter anderem durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Ansprache noch skalierbarer aufzustellen. Es freut mich, dass wir damit bereits erste Erfolge in der Neukundengewinnung erzielen konnten."

    Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen weitere IT-Fachkräfte mit Fokus auf künstliche Intelligenz hinzugewonnen, um die Skalierbarkeit der digitalen Wertschöpfungsketten noch weiter zu steigern. Darüber hinaus soll in diesem Jahr auch mit der Entwicklung eines neuen Services in Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden begonnen werden.

    Dazu Jonas Enderlein, Vorstand und CEO der Solutiance AG: "Durch unsere digitale Wertschöpfungskette können wir künstliche Intelligenz optimal einsetzen, um Mitarbeiter noch weiter zu entlasten und unsere Prozesse noch skalierbarer zu gestalten. Außerdem werden wir in diesem Jahr, mit einem positiven Jahresergebnis im Rücken, mit der Entwicklung eines neuen Services im Inneren des Gebäudes beginnen. So sind wir zukünftig dann auch weniger abhängig vom Wetter."

    Das komplette Zahlenwerk zum ersten Quartal wird zeitnah auf https://solutiance.com/investoren-kpis ergänzt.

    (Ende)

    Aussender: Solutiance AG
    Adresse: Horstweg 8a, 14482 Potsdam
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Investor Relations
    Tel.: +49 331 867193 00
    E-Mail: investor-relations@solutiance.com
    Website: www.solutiance.com

    ISIN(s): DE000A32VN59 (Aktie)
    Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Solutiance Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,350EUR auf Tradegate (28. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Solutiance AG 11 neue Kunden, Auftragseingang steigt * Auftragseingang Q1 bei 1,4 MEUR (+17%) * Umsatz Q1 wetterbedingt bei 1,0 MEUR (-38%) * EBT Q1 wetterbedingt bei -0,3 MEUR * 11 neue Kunden (2025 Q1: 3) Die Solutiance AG (ISIN: DE000A32VN59), …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     