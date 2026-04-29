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    Neotech Metals unterzeichnet eine Vereinbarung zum Erwerb des Projekts Torrance von Kenorland Minerals

    Neotech Metals unterzeichnet eine Vereinbarung zum Erwerb des Projekts Torrance von Kenorland Minerals
    Foto: adobe.stock.com

    Vancouver, British Columbia, 29. April 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Kenorland Minerals Ltd. („Kenorland“) zum Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Projekt Torrance (das „Projekt“) unterzeichnet hat, das etwa 70 km vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Hecla-Kilmer („H/K“), in der kanadischen Provinz Ontario, entfernt ist.

     

    Highlights des Projekts Torrance

     

    Das Projekt Torrance befindet sich im Norden von Ontario und profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur, einschließlich ganzjähriger Straßenanbindung und der Nähe zu vorhandenen Stromnetzen. Bestehende Forststraßen und bereits zuvor genutzte Gebiete sollten kosteneffiziente Explorationsaktivitäten mit minimalen Umweltauswirkungen ermöglichen.

     

    Das Projekt umfasst 580 Bergbau-Claims mit einer Größe von insgesamt etwa 12.270 ha und ist vielversprechend für eine in alkalischem Karbonatit eingebettete Niob-Tantal-Seltenerdmetall- („Nb-Ta-REE“)-Mineralisierung. Das Konzessionsgebiet weist ausgeprägte ringförmige magnetische Merkmale auf, die mit bekannten alkalischen Karbonatitkomplexen entlang der Kapuskasing Structural Zone („KSZ“) vergleichbar sind, einschließlich der Komplexe Lackner Lake, Nemegosenda Lake und Hecla-Kilmer.

     

    Das Projekt liegt etwa 125 km nördlich von Timmins in einer für den Bergbau günstigen Jurisdiktion mit vorhandener Infrastruktur und guter Zugänglichkeit.

     

    Seit der Absteckung des Projekts im Jahr 2022 hat Kenorland die Neuverarbeitung regionaler geophysikalischer Datensätze, eine hochauflösende aeromagnetische Gradiometrie- und VLF-EM-Untersuchung über 2.865 Linienkilometer sowie in begrenztem Umfang Kartierungs- und Prospektionsarbeiten abgeschlossen. Im Rahmen dieser Programme wurden mehrere vielversprechende Ziele für weitere Explorationsarbeiten identifiziert.

     

    Das Projekt Torrance stellt eine vielversprechende Chance in einem frühen Stadium für die Entdeckung eines in Karbonatit enthaltenen Seltenerdmetallsystems innerhalb eines geologisch vielversprechenden Korridors dar.

     

    Kartenabbildung 1 zeigt Hecla-Kilmer im Verhältnis zu Torrance auf einer regionalgeologischen Karte.

     

    Kartenabbildung 2 zeigt die Form und Ausdehnung der magnetischen Anomalien, die bei der geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2022 identifiziert wurden.

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