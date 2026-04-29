ALBIS Leasing bleibt stabil – Dividende steigt auf 0,10 EUR
Trotz herausforderndem Umfeld behauptet sich das Unternehmen mit robustem Ergebnis, steigender Dividende und wachsendem Neugeschäft – bei zugleich vorsichtigem Blick nach vorn.
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- Ergebnis vor Steuern 5,7 Mio. EUR (2024: 5,8 Mio. EUR) und damit am oberen Ende des Prognosekorridors (4,5–5,75 Mio. EUR).
- Dividendenvorschlag für 2025: 0,10 EUR je Aktie (über Vorjahr: 0,09 EUR), im Einklang mit der Dividendenpolitik.
- Neugeschäftsvolumen 2025: 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR); Neugeschäftsmarge verbessert auf 19,0 % bzw. 20,0 Mio. EUR (2024: 18,2 % / 18,5 Mio. EUR).
- Treiber des Ergebnisses: schlanke Kostenbasis, attraktive Refinanzierungsstruktur sowie Produktivitäts‑ und Effizienzsteigerungen.
- Gegenläufiger Faktor: deutlicher Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, der zu erhöhtem Bedarf an Risikovorsorge führt; Leasingportfolio bleibt aber insgesamt robust.
- Prognose 2026: stabiles Ergebnis vor Steuern von 4,75–5,75 Mio. EUR erwartet; Neugeschäftsvolumen prognostiziert bei 100,0–107,5 Mio. EUR; weiteres Wachstum vor allem im Handels-/Herstellersegment und angestrebte Marktanteilsgewinne.
Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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