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    ALBIS Leasing bleibt stabil – Dividende steigt auf 0,10 EUR

    Trotz herausforderndem Umfeld behauptet sich das Unternehmen mit robustem Ergebnis, steigender Dividende und wachsendem Neugeschäft – bei zugleich vorsichtigem Blick nach vorn.

    ALBIS Leasing bleibt stabil – Dividende steigt auf 0,10 EUR
    Foto: adobe.stock.com
    • Ergebnis vor Steuern 5,7 Mio. EUR (2024: 5,8 Mio. EUR) und damit am oberen Ende des Prognosekorridors (4,5–5,75 Mio. EUR).
    • Dividendenvorschlag für 2025: 0,10 EUR je Aktie (über Vorjahr: 0,09 EUR), im Einklang mit der Dividendenpolitik.
    • Neugeschäftsvolumen 2025: 105,6 Mio. EUR (2024: 101,5 Mio. EUR); Neugeschäftsmarge verbessert auf 19,0 % bzw. 20,0 Mio. EUR (2024: 18,2 % / 18,5 Mio. EUR).
    • Treiber des Ergebnisses: schlanke Kostenbasis, attraktive Refinanzierungsstruktur sowie Produktivitäts‑ und Effizienzsteigerungen.
    • Gegenläufiger Faktor: deutlicher Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland, der zu erhöhtem Bedarf an Risikovorsorge führt; Leasingportfolio bleibt aber insgesamt robust.
    • Prognose 2026: stabiles Ergebnis vor Steuern von 4,75–5,75 Mio. EUR erwartet; Neugeschäftsvolumen prognostiziert bei 100,0–107,5 Mio. EUR; weiteres Wachstum vor allem im Handels-/Herstellersegment und angestrebte Marktanteilsgewinne.

    Der Kurs von ALBIS Leasing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    ALBIS Leasing

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    ISIN:DE0006569403WKN:656940
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