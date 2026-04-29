RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 37,62 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,85 %.

Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 126,33 Mrd..

UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,11CHF. Von den letzten 9 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -10,10 %/+45,43 % bedeutet.