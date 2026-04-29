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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt UBS-Rating auf Outperform mit 37 Franken
    • Reingen lobt die deutlich übertroffenen Erwartungen
    • Getrieben von höheren Erträgen und Rückkäufen
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken
    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen lobte am Mittwoch in ihrer ersten Einschätzung deutlich übertroffene Erwartungen. Getrieben seien die Ergebnisse vor allem von höheren Erträgen. Sie sieht Luft nach oben, was die diesjährigen Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank betrifft./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT

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    ISIN:CH0244767585WKN:A12DFH
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 37,62 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 126,33 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,11CHF. Von den letzten 9 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -10,10 %/+45,43 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: UBS
    Kursziel: 37 Euro


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