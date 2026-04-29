ANALYSE-FLASH
RBC belässt UBS auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken
- RBC belässt UBS-Rating auf Outperform mit 37 Franken
- Reingen lobt die deutlich übertroffenen Erwartungen
- Getrieben von höheren Erträgen und Rückkäufen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen lobte am Mittwoch in ihrer ersten Einschätzung deutlich übertroffene Erwartungen. Getrieben seien die Ergebnisse vor allem von höheren Erträgen. Sie sieht Luft nach oben, was die diesjährigen Aktienrückkäufe der Schweizer Großbank betrifft./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:05 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBS Group Aktie
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 37,62 auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +2,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,85 %.
Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 126,33 Mrd..
UBS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5455. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,11CHF. Von den letzten 9 Analysten der UBS Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 55,00CHF was eine Bandbreite von -10,10 %/+45,43 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 37 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBS Group - A12DFH - CH0244767585
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die rote 100 aber auch die gelbe 200er sind noch als Widerstände da.
Bild: 23460_20250629092721_UBS BANK
Good Luck
Chartier