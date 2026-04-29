BARCLAYS stuft Scout24 auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe recht ordentlich abgeschnitten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Nun rücke der am 12. Mai anstehende Kapitalmarkttag in den Fokus, der sich als hilfreicher Kursfaktor erweisen könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 70,70EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Scout24
Aktieneinstufung neu: positiv
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