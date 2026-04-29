BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DWS nach Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Equal Weight" belassen. Michael Sanderson sah in seiner ersten Reaktion am Mittwoch vor allem das Ergebnis je Aktie und den Vorsteuergewinn klar über den Erwartungen, aber auch die Erträge und die Kostenentwicklung. Allerdings seien die Mittelzuflüsse darunter geblieben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 56,95EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,00 € , was eine Steigerung von +0,69% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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