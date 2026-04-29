BARCLAYS stuft DWS auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DWS nach Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Fondstochter mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Equal Weight" belassen. Michael Sanderson sah in seiner ersten Reaktion am Mittwoch vor allem das Ergebnis je Aktie und den Vorsteuergewinn klar über den Erwartungen, aber auch die Erträge und die Kostenentwicklung. Allerdings seien die Mittelzuflüsse darunter geblieben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 56,95EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: DWS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 58
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