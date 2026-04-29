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    AKTIE IM FOKUS

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    Fraport auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Fraport auf Viermonatstief gefallen
    • Vormittagskurs bei 68,40 Euro minus 3,7 Prozent
    • Bernstein stuft von Outperform auf Market-Perform ab
    AKTIE IM FOKUS - Fraport auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport sind am Mittwoch nach einem negativen Analystenkommentar auf den tiefsten Stand seit mehr als vier Monaten abgerutscht.

    Am Vormittag notierten die Papiere des Flughafenbetreibers 3,7 Prozent im Minus bei 68,40 Euro. Damit bauten sie ihre Verlustserie seit dem Zwischenhoch vor drei Wochen auf 16 Prozent aus.

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    Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert./edh/zb

    Fraport

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    +31,98 %
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    +205,13 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 68,50 auf Tradegate (29. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -1,98 %/+38,99 % bedeutet.




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