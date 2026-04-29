Fraport auf Tief seit Dezember - Bernstein stuft Aktie ab

Zuvor hatte das US-Analysehaus Bernstein Research die Fraport-Titel von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 84 auf 78 Euro reduziert./edh/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 68,50 auf Tradegate (29. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -6,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,70 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,32 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -1,98 %/+38,99 % bedeutet.