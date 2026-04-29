Berenberg startet Vincorion mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 19,08 auf Tradegate (29. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.

Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 948,50 Mio..

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +21,24 %/+37,06 % bedeutet.