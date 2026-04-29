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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg startet Vincorion mit 'Buy' - Ziel 26 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg startet Coverage für Vincorion mit Buy
    • Vincorion liefert Energie und Mechatroniklösungen
    • Über die Hälfte des Umsatzes im Ersatzteilgeschäft
    ANALYSE-FLASH - Berenberg startet Vincorion mit 'Buy' - Ziel 26 Euro
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Vincorion beim Kursziel von 26 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Rüstungsunternehmen, das Energieversorgungs- und mechatronische Lösungen für Verteidigungsplattformen sowie fortschrittliche Luftfahrtsysteme entwickle und herstelle, nehme bei wichtigen Verteidigungs- und zivilen Plattformen die Position des Alleinlieferanten ein und erziele über die Hälfte seines Umsatzes im margenstarken Nachrüst- und Ersatzteilgeschäft, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Bis 2030 traut er Vincorion durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 18 Prozent sowie eine Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) um mehr als 3 Prozentpunkte auf 20 Prozent zu./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,55 % und einem Kurs von 19,08 auf Tradegate (29. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +8,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 948,50 Mio..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +21,24 %/+37,06 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 26 Euro


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