JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Tochter T-Mobile US hätten die Erwartungen leicht übertrofffen, schrieb Akhil Dattani am Mittwoch. Die Markterwartungen lägen allerdings bereits über dem Mittelpunkt der leicht erhöhten Zielspanne für das Gesamtjahr./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:20 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 26,91EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akhil Dattani
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 40
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