Siltronic bestätigt Jahresziele nach Umsatzrückgang zum Jahresstart

(Berichtigt werden die prozentualen Veränderungen von Umsatz und Ebitda im 1. und 2. Absatz.)

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine weiter träge Nachfrage abseits von Computerchips für KI-Anwendungen macht Siltronic nach wie vor zu schaffen. Der Umsatz sank in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um gut 11 Prozent auf 306,5 Millionen Euro, wovon 21,2 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen blieben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Das bedeutet für den Hersteller von Silizium-Wafern, aus denen die Kunden dann Computer- und Elektronikchips herstellen, einen Rückgang des operativen Gewinns um knapp 17 Prozent auf rund 65 Millionen Euro. Analysten hatten jeweils etwas mehr erwartet Umsatz und Gewinn.