JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Zwischenbericht mit einem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebit) könnte helfen, die Investorendebatte über den Sportwarenhersteller in eine konstruktivere Richtung zu verschieben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Skeptiker führten die gute Geschäftsentwicklung wohl teilweise auf die in diesem Jahr anstehende Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Ein weiterer Aufbau der Lagerbestände könnte ebenfalls auf den Prüfstand kommen, obwohl die derzeitigen Lieferketten-Unsicherheiten eine frühzeitige Beschaffung von Produkten rechtfertigten. Grzinic begrüßte die Robustheit des Unternehmens, welche die anhaltende Wachstumsdynamik belege./gl/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 190
Kursziel alt: 190
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