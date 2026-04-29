JEFFERIES stuft Adidas auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Zwischenbericht mit einem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebit) könnte helfen, die Investorendebatte über den Sportwarenhersteller in eine konstruktivere Richtung zu verschieben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Skeptiker führten die gute Geschäftsentwicklung wohl teilweise auf die in diesem Jahr anstehende Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Ein weiterer Aufbau der Lagerbestände könnte ebenfalls auf den Prüfstand kommen, obwohl die derzeitigen Lieferketten-Unsicherheiten eine frühzeitige Beschaffung von Produkten rechtfertigten. Grzinic begrüßte die Robustheit des Unternehmens, welche die anhaltende Wachstumsdynamik belege./gl/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,69 % und einem Kurs von 145,7EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,00 € , was eine Steigerung von +29,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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