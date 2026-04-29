🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adidas – starke Zahlen – wir sind dabei

    Erfreuliche Zahlen kommen von Adidas – hier bei Gettex– , die also nicht nur mit Wunderschuhen glänzen, der sich natürlich noch nicht in der Bilanz bemerkbar macht, sondern auch mit Sneakern und Fußball. 

    Währungsbereinigt stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn erreichte 705 Millionen Euro und lag damit über den Erwartungen. Der Markt honorierte vor allem, dass das Wachstum nicht über Rabattschlachten erkauft wurde.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas AG!
    Long
    131,33€
    Basispreis
    1,65
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,89€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders stark lief das eigene Geschäft. Der Online-Umsatz zog um 25 Prozent an, die stationären Läden wuchsen um 19 Prozent, während das Großhandelsgeschäft mit 8 Prozent deutlich langsamer zulegte. Rückenwind kam von Fußball vor der WM 2026 und von Running, wo Adidas ein Absatzplus von 10 Prozent meldete. Belastend wirkten der stärkere Euro mit einem Umsatzeffekt von rund 350 Millionen Euro und Kriegsausfälle in Teilen des Nahen Ostens. Trotzdem bestätigte das Management die Jahresziele für Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich und ein operatives Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro.  

    Wir bleiben im Börsendienst via Call UQ9JE5 investiert- aktuell + 30 Prozent. 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Daniel Saurenz
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Adidas – starke Zahlen – wir sind dabei Erfreuliche Zahlen kommen von Adidas – hier bei Gettex– , die also nicht nur mit Wunderschuhen glänzen, der sich natürlich noch nicht in der Bilanz bemerkbar macht, sondern auch mit Sneakern und Fußball.  Währungsbereinigt stieg der Umsatz um 14 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     