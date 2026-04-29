Adidas – starke Zahlen – wir sind dabei

Erfreuliche Zahlen kommen von Adidas – hier bei Gettex– , die also nicht nur mit Wunderschuhen glänzen, der sich natürlich noch nicht in der Bilanz bemerkbar macht, sondern auch mit Sneakern und Fußball.

Währungsbereinigt stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn erreichte 705 Millionen Euro und lag damit über den Erwartungen. Der Markt honorierte vor allem, dass das Wachstum nicht über Rabattschlachten erkauft wurde.