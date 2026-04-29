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    AMD, Nvidia, Oracle – Chip-Aktien im Hitzestau?

    Der Halbleitersektor steht dort, wo Anleger besonders vorsichtig werden sollten: nicht wegen schwacher Perspektiven, sondern wegen zu viel Euphorie in zu kurzer Zeit. Der SOXX, der große US-Halbleiter-ETF, notiert inzwischen extrem weit über seiner 200-Tage-Linie. Genau solche Abstände waren in der Vergangenheit selten nachhaltige Einstiegspunkte. Um das Jahr 2000 markierte ein ähnlicher Überhitzungszustand den Beginn einer langen Bereinigung. Auch heute ist der Markt technisch heiß gelaufen.

    Das bedeutet nicht automatisch, dass der KI- und Chip-Boom vorbei ist. Im Gegenteil: Die strukturelle Nachfrage nach Rechenleistung, Speicher, Netzwerktechnik und Spezialchips bleibt intakt. Aber Börse handelt nicht nur Wachstum, sondern auch Preis. Wenn ein Sektor zu weit von seinem mittelfristigen Trend wegläuft, steigt das Rückschlagsrisiko deutlich. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob Halbleiter langfristig spannend bleiben, sondern ob Anleger nach dieser Rallye noch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bekommen.

    Für unseren Börsendienst ist das ein klares Signal zur Selektion statt zur Euphorie. Nvidia, Broadcom, AMD, Marvell oder ASML bleiben operative Schwergewichte des KI-Zyklus – aber nicht jede Aktie ist zu jedem Preis ein Kauf. Nachzügler ohne klare Margenstärke, zyklische Werte mit hoher Bewertung und Momentum-Titel ohne belastbare Gewinne sind jetzt besonders anfällig. Interessanter werden Rücksetzer bei Qualitätswerten, die vom KI-Infrastrukturzyklus profitieren und zugleich eine starke Bilanz sowie Preissetzungsmacht mitbringen.





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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