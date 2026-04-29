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    Redwood AI: Partnerschaften und Innovationen stärken Marktposition

    Redwood AI rückt mit neuen Partnerschaften, Technologie-Boosts und einem sicherheitsrelevanten Pilotprojekt zunehmend in den Fokus der internationalen Biotech-Szene.

    Redwood AI: Partnerschaften und Innovationen stärken Marktposition
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Redwood AI verzeichnete zuletzt einen starken positiven Newsflow (Einladung zur BIO-Europe Spring 2026) und hebt damit seine internationale Sichtbarkeit und Netzwerkchancen hervor.
    • Wissenschaftliche Kooperationen: Mit „University of British Columbia“ (inkl. Brent Page Lab) und dem „Quantum Algorithms Institute“/Mitacs-gefördertem Projekt werden Forschungskapazität und Quantenalgorithmus‑Know‑how gestärkt, u. a. ein Projekt zu NUDT5/Alzheimer.
    • Technologische Basis: Voller Zugriff auf Stanford-Genomdatenbank und KI‑Plattform „Reactosphere“ sollen KI-gestützte Wirkstoffforschung deutlich beschleunigen (theoretisch Entwicklungszyklen von ~20 auf <6 Jahre).
    • Kommerzialisierung & Produktreife: Vollständiger Cloud‑Rollout von „Reactosphere“, verbesserte Skalierbarkeit und Sicherheitsfeatures sowie erweitere Chemikalienpreis‑/Verfügbarkeitsfunktionen unterstützen breiteren praktischen Einsatz.
    • Öffentliche Sicherheit: Start eines Track‑and‑Trace‑Pilotprogramms mit Aidos Innovations, RCMP, Victoria Police und CBSA zur KI‑basierten Erkennung toxischer Opioide (inkl. Fentanyl) in Vancouver/Victoria mit Ausweitungsperspektive.
    • Hinweis zu Risiken und Interessen: Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingpublikation mit Interessenkonflikten; Redwood AI ist ein frühphasiges, risikoreiches Micro‑Cap (Verwässerungs‑ und Totalverlustrisiko), keine unabhängige Anlageberatung.

    Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -13,84 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,8500EUR das entspricht einem Plus von +2,54 % seit der Veröffentlichung.


    Redwood AI

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    +270,37 %
    ISIN:CA7579221093WKN:A422EZ
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