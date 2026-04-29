DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UPS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der positive Tenor des Managements hinsichtlich der Quartalsergebnisse habe etwas verwundert, schrieb Richa Harnain in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz. Aus Harnains Sicht sind die Amerikaner nämlich im so wichtigen Heimatgeschäft nur am unteren Ende der Anfang März gesteckten Zielspanne gelandet./rob/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 89,24EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Richa Harnain

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 106,00 $ , was eine Steigerung von +1,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer