DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UPS auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der positive Tenor des Managements hinsichtlich der Quartalsergebnisse habe etwas verwundert, schrieb Richa Harnain in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz. Aus Harnains Sicht sind die Amerikaner nämlich im so wichtigen Heimatgeschäft nur am unteren Ende der Anfang März gesteckten Zielspanne gelandet./rob/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 89,24EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Richa Harnain
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richa Harnain
Analysiertes Unternehmen: UPS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
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