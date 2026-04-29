Nicht Nvidia: SONDERN diese Zulieferer heben ab

Dazu gehören Mehrschichtkeramikkondensatoren, Chip-Substrate und das Präzisionsverfahren Thermal Compression Bonding. Kondensatoren stabilisieren die Stromversorgung, Substrate verbinden Halbleiter mit der übrigen Hardware, Thermal Compression Bonding verschmilzt die Bauteile.

Der Boom der Künstlichen Intelligenz greift in Asien immer tiefer in die Lieferkette ein. Lange standen vor allem große Chiphersteller wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics und SK Hynix im Mittelpunkt. Nun richten Investoren ihren Blick laut Bloomberg stärker auf weniger bekannte Zulieferer, ohne deren Spezialkomponenten selbst Hochleistungsprozessoren nicht funktionieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Kursgewinne sind enorm

Der Substrathersteller Unimicron Technology legte in den vergangenen zwölf Monaten um rund 770 Prozent zu. Ibiden stieg um etwa 530 Prozent.

Auch Samsung Electro-Mechanics, Murata Manufacturing und Hanmi Semiconductor erreichten Rekordstände.

Treiber ist der massive Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Server für KI-Anwendungen verbrauchen deutlich mehr Strom als klassische Server. Dadurch steigt der Bedarf an Bauteilen, die Energie steuern und stabilisieren. Nach Einschätzung von Young Jae Lee von Pictet Asset Management kann ein KI-Server zehn bis 15 Mal mehr Mehrschichtkeramikkondensatoren benötigen als ein Standardserver und etwa 30 Mal mehr als ein Smartphone.

Die starke Nachfrage verknappt das Angebot und treibt die Preise. Samsung Electro-Mechanics prüft laut Bloomberg Preiserhöhungen von bis zu zehn Prozent für bestimmte Kondensatorprodukte. Citigroup-Analyst Takayuki Naito sieht ebenfalls steigende Erwartungen für Preisanhebungen bei Kondensatoren und Substraten. JPMorgan Chase hob zuletzt die Kursziele für Murata und Taiyo Yuden an und erwartet, dass Angebot und Nachfrage länger angespannt bleiben.

Auslastung ist hoch

Laut Simon Woo von Bank of America Global Research laufen Produktionslinien für Mehrschichtkeramikkondensatoren und Substrate mit mehr als 90 Prozent ihrer Kapazität.

Damit verschiebt sich die Börsenfantasie rund um Künstliche Intelligenz. Nicht mehr nur Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing oder die großen Plattformkonzerne profitieren. Auch Spezialzulieferer aus Südkorea, Taiwan, Japan und China rücken in den Fokus. Weil das Angebot stark konzentriert bleibt, sieht Kieron Poon von Aberdeen Investments die Preissetzungsmacht "definitiv weiterhin in den Händen der Lieferanten".

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



