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    Wenn Panik beginnt ...

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    Alle wollen plötzlich Bitcoin statt US-Dollar – Milliardär warnt vor Katastrophe

    Nicht Bitcoin selbst sei das Risiko, sondern ein panischer Massenwechsel. Deshalb rät Tim Draper Familien, Firmen und Staaten zu frühzeitigen Bitcoin-Reserven.

    Wenn Panik beginnt ... - Alle wollen plötzlich Bitcoin statt US-Dollar – Milliardär warnt vor Katastrophe
    Foto: Artur Widak - NurPhoto

    Bitcoin wird von prominenten US-Investoren zunehmend nicht mehr nur als Spekulationsobjekt gesehen, sondern als Schutzschild gegen Inflation, Dollar-Schwäche und mögliche Turbulenzen im Finanzsystem. Auf der Bitcoin Conference 2026 sorgte vor allem der Milliardär Tim Draper mit drastischen Warnungen für Aufmerksamkeit. Er hält einen massiven Vertrauensverlust in klassische Währungen für möglich und warnte vor einem Ansturm auf Banken, falls Menschen ihre Dollar-Guthaben in Bitcoin umschichten wollten. "Es kommt eine Apokalypse, bei der jeder zur Bank rennt und sagt: 'Ich will keine US-Dollar, ich will Bitcoin'", sagte Draper. Eine solche Entwicklung könne "ein katastrophales Ereignis" auslösen.

    Draper, früher Investor in Tesla, Skype und Hotmail, sieht Bitcoin inzwischen nicht mehr als spekulative Beimischung, sondern als strategische Absicherung. Familien sollten aus seiner Sicht Reserven im Umfang von sechs Monatsausgaben in Bitcoin halten. Unternehmen empfiehlt er Bestände, mit denen sich mindestens ein Monat Gehälter finanzieren ließe. Auch Staaten könnten mit Bitcoin-Reserven finanzielle Schocks besser abfedern.

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    Rückenwind erhält diese Sichtweise von Hedgefonds-Legende Paul Tudor Jones. Er bezeichnete Bitcoin im Podcast "Invest Like The Best" als "zweifellos die beste Inflationsabsicherung, die es gibt – besser als Gold, denn Bitcoin ist endlich". Der entscheidende Vorteil sei die feste Obergrenze des Angebots. Anders als klassische Währungen könne Bitcoin nicht beliebig vermehrt werden.

    Jones erinnerte an das Jahr 2020, als Bitcoin im Umfeld massiver Pandemie-Konjunkturprogramme stark zulegte. Damals stieg der Kurs von rund 7.000 US-Dollar auf knapp 29.000 US-Dollar. Solche Chancen entstünden oft dann, wenn Staaten und Zentralbanken mit massiven Eingriffen auf wirtschaftliche Krisen reagieren.

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    Trotz aller Zuversicht blenden auch Bullen die Risiken nicht aus. Jones verwies auf Gefahren durch Cyberangriffe und langfristig auch durch Quantencomputer. Draper wiederum erinnerte daran, dass er beim Kollaps der Kryptobörse Mt. Gox im Jahr 2014 einen Großteil seiner damaligen Bestände verlor.

    Bitcoin notierte zuletzt bei rund 77.000 US-Dollar und ringt damit weiter um eine wichtige Unterstützungszone. Die Aussagen zweier prominenter Investoren zeigen jedoch, wie stark sich das Narrativ verändert hat: Für viele Anhänger ist Bitcoin längst nicht mehr nur Wette auf steigende Kurse, sondern Versicherung gegen das Misstrauen in das bestehende Geldsystem.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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