Weißes Haus plant brisanten KI-Schachzug um Anthropic

Demnach prüft das Weiße Haus eine exekutive Maßnahme. Sie soll einen Weg eröffnen, den Streit mit dem Unternehmen zu deeskalieren. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten dies laut Axios, jedoch äußerten sich weder Anthropic noch das Weiße Haus auf entsprechende Anfragen von Reuters.

Die US-Regierung arbeitet offenbar an einer neuen Richtlinie, um den Konflikt mit dem KI-Unternehmen Anthropic zu entschärfen. Wie Axios berichtet, könnten Bundesbehörden mit dem Entwurf eine bestehende Risiko-Einstufung umgehen und neue KI-Modelle schneller einsetzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Konflikt mit dem Pentagon belastet Beziehungen

Der Hintergrund ist ein anhaltender Konflikt mit dem Pentagon. Dieser entstand, nachdem Anthropic sich geweigert hatte, Sicherheitsmechanismen seiner KI für militärische Zwecke oder Überwachung im Inland zu lockern. Daraufhin stufte das Verteidigungsministerium das Unternehmen als Risiko in der Lieferkette ein. Bei Konzernen wie Lockheed Martin stand ein Rückzug im Raum, zugleich wurde die Zusammenarbeit mit Palantir beendet.

Inzwischen scheint Bewegung in die festgefahrene Situation zu kommen. US-Präsident Donald Trump signalisierte zuletzt eine mildere Haltung. Nach einem Treffen mit CEO Dario Amodei sagte Trump, das Unternehmen entwickle sich "in die richtige Richtung".

Auf die Frage nach einer möglichen Einigung mit dem Pentagon erklärte Trump in der CNBC-Sendung "Squawk Box": "Das ist möglich. Wir wollen die klügsten Köpfe."

Neues KI-Modell erhöht den Druck

Der Vorstoß fällt in eine Phase, in der Anthropic sein bislang leistungsstärkstes System "Mythos" vorgestellt hat. Experten sehen darin ein Werkzeug mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, etwa beim Aufspüren von Cyber-Sicherheitslücken und deren Ausnutzung.

Innerhalb der US-Regierung gehen die Meinungen auseinander. Während Teile des Pentagons hart bleiben, drängen andere Akteure auf eine Lösung. Laut Axios halten einige den Konflikt inzwischen für kontraproduktiv.

Milliardeninvestitionen verschärfen den KI-Wettlauf

Parallel zum politischen Konflikt gewinnt der wirtschaftliche Wettlauf um Künstliche Intelligenz weiter an Dynamik.

Amazon kündigte zuletzt eine Investition von fünf Milliarden US-Dollar in Anthropic an und stellte zusätzlich bis zu 20 Milliarden US-Dollar in weiteren Schritten in Aussicht. Kurz darauf folgte Alphabet mit der Ankündigung, bis zu 40 Milliarden US-Dollar in das Unternehmen investieren zu wollen.

Auch Microsoft baut seine Zusammenarbeit aus und integriert Anthropic-Modelle in seine Online-Dienste. Das Unternehmen verweist dabei auf Sicherheits- und Compliance-Strukturen auf Unternehmensniveau, die eine kontrollierte und verantwortungsvolle Nutzung der KI-Technologie gewährleisten sollen.

Ausgang bleibt offen

Trotz der neuen Initiative ist der Ausgang ungewiss. Beobachter halten es für möglich, dass beide Seiten erneut in schwierige Verhandlungen geraten. Klar ist jedoch: Der Druck steigt, eine Lösung zu finden, die technologische Innovation und Sicherheitsinteressen vereint.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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