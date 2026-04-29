DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 135 Franken auf "Buy" belassen. Die Stimmung habe sich im Laufe des Tages aufgehellt, schrieb Emmanuel Papadakis am Dienstag in seinem zweiten Kommentar zu enttäuschenden Quartalszahlen. Vermutlich herrsche die Hoffnung, dass das erste Quartal der Tiefpunkt sei. Entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werde, was im zweiten Halbjahr passiere./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 122,4EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.