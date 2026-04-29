DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Patrizia auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Patrizia von 11,4 auf 10,5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte im ersten Quartal auf 18,6 Millionen Euro gestiegen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Profitiert haben dürfte der Immobilienkonzern von einer niedrigeren Kostenbasis./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 7,48EUR auf Tradegate (29. April 2026, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Patrizia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,5

Kursziel alt: 11,4

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

