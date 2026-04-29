Airbus überrascht beim Gewinn – das sagen die Analysten

Auch der ausgewiesene Gewinn je Aktie lag bei 0,74 Euro, verglichen mit den erwarteten 0,46 Euro, während der Konzernumsatz 12,7 Milliarden Euro erreichte und damit weitgehend den Erwartungen entsprach. Im Gegensatz dazu brach das bereinigte EBIT, ein wichtiger Indikator für die operative Rentabilität ohne Sondereffekte und Währungseffekte, um 52 Prozent auf 300 Millionen Euro ein, während die Konsensprognose bei 371 Millionen Euro lag.

Airbus meldete am Dienstagabend einen Konzernüberschuss von 586 Millionen Euro für das erste Quartal 2026 und übertraf damit die Konsensschätzung von 271 Millionen Euro deutlich. Saïma Hussain, Analystin bei AlphaValue merkte an: "Allerdings handelt es sich hierbei um ein qualitativ schwaches Ergebnis, das eher auf hohe Finanzerträge und eine niedrigere Steuerbelastung als auf das operative Geschäft zurückzuführen ist."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

AlphaValue wies zudem darauf hin, dass "der Cashflow die größte Schwäche der Veröffentlichung darstellt“. Tatsächlich lag der freie Cashflow vor Kundenfinanzierung bei -2,5 Milliarden Euro, verglichen mit erwarteten -1,7 Milliarden Euro.

Airbus-Chef Guillaume Faury kommentierte dies wie folgt: "Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln das geringere Niveau der Auslieferungen von Verkehrsflugzeugen und die starke Leistung unseres Geschäftsbereichs Verteidigung und Raumfahrt wider. Das operative Umfeld bleibt dynamisch und komplex. Wir beobachten die potenziellen Auswirkungen der sich rasch verändernden Lage im Nahen Osten genau. Im Bereich der Verkehrsflugzeuge fahren wir die Produktion trotz des bestehenden Mangels weiterhin planmäßig hoch und bewältigen die Produktionsengpässe."

Die Bruttobestellungen für Verkehrsflugzeuge beliefen sich auf insgesamt 408 Flugzeuge (1. Quartal 2025: 280 Flugzeuge), die Nettobestellungen nach Stornierungen auf 398 Flugzeuge (1. Quartal 2025: 204 Flugzeuge).

Die Aktie von Airbus ist am Mittwoch (12:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 3,03 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 168,66 Euro. Chloé Lemarie vom Analystenhaus Jefferies bestätigte daraufhin ihre Halteempfehlung für die Aktie und senkte das Kursziel leicht von 190 Euro auf 185 Euro. Die Analystin konzentrierte sich vor allem auf das enttäuschende EBIT-Ergebnis, das durch schwache Auslieferungen im kommerziellen Bereich belastet wurde.

RBC bestätigte seinerseits die Kaufempfehlung für Airbus-Aktien, senkte jedoch das Kursziel von 225 auf 200 Euro. Die Analysten gaben an, dass die Ergebnisse weitgehend den bereits nach unten korrigierten Erwartungen entsprachen, wobei die Sparte Defence & Space positiv auffiel. Auch Berenberg bestätigte die Halteempfehlung für die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 190 Euro. Die Bank hob ein schwaches Quartal hervor, das durch eine stärkere Saisonalität als üblich und Lieferengpässe gekennzeichnet war, was zu einem unter den Erwartungen liegenden EBIT und FCF führte.

Panmure Liberum hält weiterhin an seiner Halteempfehlung für die Aktie fest und sieht ein 12-Monats-Kursziel von 141 Euro. Das Unternehmen berichtete, dass die Ergebnisse unter den eigenen Erwartungen lagen, dies aber eher auf eine verstärkte Saisonalität als auf strukturelle Verschlechterungen zurückzuführen sei.

Deutsche Bank bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 226 Euro. Die Bank sprach zudem von einem enttäuschenden ersten Quartal mit einem bereinigten EBIT und Free Cashflow unter den Erwartungen.

DZ Bank bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 227 Euro. Die Bank hob hervor, dass das erste Quartal durch einen Rückgang der Auslieferungen um rund 16 Prozent auf 136 Flugzeuge gekennzeichnet war, was zu einem Umsatzrückgang und einer Verringerung der EBIT-Marge auf 2,4 Prozent führte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,32 % und einem Kurs von 169,7EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.

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