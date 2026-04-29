Airbus mit Kursplus - Anleger honorieren bestätigten Ausblick

Knappe Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney brockten dem Luftfahrtkonzern einen schwachen Start ins Jahr 2026 ein. Umsatz, Gewinn und Flugzeugauslieferungen gingen zurück. Dennoch will Chef Guillaume Faury 2026 so viele Flieger ausliefern wie nie zuvor und registriert trotz des Iran-Kriegs bisher keine Abbestellungen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Airbus haben am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Flugzeugbauers zugelegt. Mit einem Kursanstieg von 1,6 Prozent auf 168,70 Euro gehörten sie zu den Top-Werten im Dax .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das erste Quartal sei mau gewesen, aber die Ergebnisse lägen weitgehend im Rahmen der zuletzt gesunkenen Erwartungen, urteilte Analyst Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Er lobte die bestätigten Jahresziele und ist mittelfristig weiterhin zuversichtlich für Airbus.

In der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht sei die Diskrepanz zwischen Produktion und Auslieferungen im ersten Quartal plausibel erklärt worden, betonte Barclays-Expertin Milene Kerner. Die temporären Probleme seien inzwischen gelöst./edh/ajx/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,67 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (29. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -3,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,97 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 133,66 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 207,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von +9,39 %/+33,04 % bedeutet.



