BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 10,46EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Cecilia Romero Reyes

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

