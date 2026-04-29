BARCLAYS stuft Santander auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Overweight" belassen. Cecilia Romero Reyes attestierte der spanischen Bank am Mittwochmorgen ein starkes operatives Ergebnis (PPP) und eine starke Kernkapitalquote (CET1)./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 10,46EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Cecilia Romero Reyes
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,70
Kursziel alt: 12,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Cecilia Romero Reyes
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,70
Kursziel alt: 12,70
Währung: EUR
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