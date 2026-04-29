JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Hold" belassen. Die Anleger müssten erst die Enttäuschung beim harten Kernkapital (CET1) verkraften, bevor sie die gute Entwicklung der Eigenkapitalrendite und den rekordhohen Gewinn würdigten, schrieb Joseph Dickerson am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:33 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,67 % und einem Kurs von 26,60EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +24,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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