BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für UBS nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Equal Weight" belassen. Die Schweizer Großbank habe im ersten Quartal solide Erträge erwirtschaftet, schrieb Flora Bocahut am Mittwochmorgen. Sie hätten es ermöglicht, dass das Vorsteuerergebnis deutlich die Erwartungen übertroffen habe./rob/tih7ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 37,60EUR auf Lang & Schwarz (29. April 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: UBS AG
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Kursziel neu: 34
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