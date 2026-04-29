E-Mobilität statt Ölkrise! BYD, Stellantis, Volkswagen, Ganfeng, Q2 Metals und Lithium Africa im Fokus

Die Elektromobilität steht derzeit an einem geopolitischen Scheideweg: Sie ist nicht mehr nur ein Klimaprojekt, sondern zunehmend ein sicherheitspolitisches Instrument. Die Eskalationen im Nahen Osten wirken wie ein Katalysator auf die Stimmung in der Gesellschaft, weil sie die strukturelle Abhängigkeit von fossilen Energien erneut schmerzhaft sichtbar machen. Steigende Öl- und Benzinpreise sind historisch betrachtet der stärkste kurzfristige Treiber für alternative Antriebe und genau dieses Muster zeigt sich nun wieder. Trotz Lücken in der Lade-Infrastruktur steigt die Nachfrage in Deutschland und Europa nach Elektroautos bereits spürbar an, nicht trotz, sondern auch wegen der geopolitischen Unsicherheit. So legten die Neuzulassungen reiner BEV im März 2026 um über 66 % gegenüber dem Vorjahr zu, das könnte erst der Anfang sein! Damit richten Investoren ihren Blick wieder Richtung Lithium. Einige Titel sind schon angesprungen, doch es gibt noch exzellente Gelegenheiten auf den Zug aufzuspringen.

E-Mobilität – Öl- und Gaskrise wird zum Trigger für den Stromer-Absatz

Es ist eine paradoxe, aber strategisch logische Renaissance! Je instabiler die geopolitische Lage im Nahen Osten wird, desto rationaler erscheint der Umstieg auf Strom statt Öl. Seit Beginn der jüngsten Spannungen schwankte der Ölpreis mehrfach im Bereich von 85 bis knapp 110 USD je Barrel – ein Niveau, bei dem sich die Betriebskosten eines Verbrenners um bis zu 40 % erhöhen, wobei die Strompreise seit einigen Monaten stabil sind, gerade wenn überwiegend zu Hause geladen wird und der peak-abhängige Säulenstrom gemieden wird. Die Kostenvolatilität an der Tankstelle erweist sich als Treiber der Nachfrage, nicht primär die Klimapolitik, die in weiten Teilen der Bevölkerung eher zu Reaktanzverhalten geführt hat. In Deutschland stiegen die Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge im ersten Quartal 2026 um rund 60 bis 70 % gegenüber dem Vorjahr. Nun, wo auch staatliche Kaufprämien wieder greifen, beschleunigt das Thema weiter. Der Markt reagiert also sensibel auf politische Signale, ähnlich wie ein Zinssatz auf geldpolitische Erwartungen.

Die Förderpolitik in Deutschland ist dabei fiskalisch überschaubar, aber psychologisch wirkungsvoll. Rund 3 Mrd. EUR stehen für neue Kaufanreize bereit, mit Zuschüssen von bis zu maximal 6.000 EUR pro Fahrzeug. Das entspricht rechnerisch einer Förderung von bis zu 800.000 Fahrzeugen, wenn das Budget vollständig ausgeschöpft wird. Gleichzeitig wächst die Ladeinfrastruktur dynamisch: Deutschland verfügt inzwischen über rund 180.000 bis 200.000 öffentliche Ladepunkte. Das klingt beeindruckend, ist jedoch relativ knapp, wenn die Regierung ihr Ziel von 15 Mio. Elektrofahrzeugen bis 2030 ernsthaft erreichen will. Rein rechnerisch müsste sich die Ladepunktzahl mindestens verdreifachen. Parallel investiert die EU bis 2030 über 250 Mrd. EUR in Batterien, Ladeinfrastruktur und Netzausbau. Diese Summen wirken groß, sind aber relativ moderat im Vergleich zu den jährlichen Energieimportkosten der EU von zuletzt über 400 Mrd. EUR.