Ölpreis zieht an - Trump droht dem Iran erneut
- Ölpreis steigt stark auf 114,54 Dollar je Barrel
- Trump-Drohungen verstärken Sorgen um Versorgung
- USA halten Seeblockade aufrecht gegen Iran
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Der Ölpreis hat am Mittwoch nach einem verhaltenen Handelsstart deutlich zugelegt. Angesichts neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni um 2,95 Prozent auf 114,54 US-Dollar. Damit erreichte der Ölpreis das Niveau von Ende März.
Kurz zuvor hatte Trump in einem aktuellen Social-Media-Beitrag angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg offenbar erneut Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. Die Nachricht verstärkte die aktuellen Sorgen um die Versorgungssicherheit mit Rohöl.
Bereits zuvor hatten die USA signalisiert, dass sie an der Seeblockade iranischer Häfen festhalten würden, um Teherans Ölexporte zu unterbinden und das Land an den Verhandlungstisch zurückzubringen. Vermittler in Pakistan gingen derweil davon aus, dass Teheran in den nächsten Tagen einen überarbeiteten Vorschlag vorlegen werde, berichtete der Fernsehsender CNN./la/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der dritte Flugzeugträger der USA soll eingetroffen sein. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist doch die: Haben die Chinesen etwa ihre neuen Hyperschallraketen den Iranern bereits überlassen? Dann könnte sich einstellen, was man im Hinblickauf Taiwan auch befürchtet: die Flotte der Amerikaner könnte versenkt werden.
Dazu kommt noch, dass der Waffenstillstand einseitig ist und der Iran nicht zugesagt hat. Massive Truppenbewegung und das in 3-5 Tagen die Bush (3. Flugzeugträger) anrückt, aktuell in Tansania, weiß der Iran das zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit.
Das ist aktuell ein Zeitspiel.