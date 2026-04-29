Kabinett bringt Gesundheits-Sparpaket auf den Weg
Für Sie zusammengefasst
- Bundeskabinett beschließt Sparpaket für Krankenkassen
- Warken präsentiert Gesetzespläne für Versicherte
- Ziel Beiträge stabil halten und Branche entlasten
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - Das Bundeskabinett hat ein Sparpaket für Milliarden-Entlastungen der gesetzlichen Krankenkassen auf den Weg gebracht. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mit Auswirkungen für Versicherte, Arbeitgeber und Gesundheitsbranche sollen Beitragserhöhungen verhindern./sam/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen