Jamie Dimon warnt vor Bond-Schock – dann reißt es auch Aktien mit

Hintergrund seiner Warnung sind weltweit steigende Staatsschulden, anhaltend hohe Defizite und geopolitische Unsicherheiten. Dimon sieht darin eine gefährliche Mischung, die sich jederzeit entladen könnte. "Die Faktoren, die das Risiko erhöhen, sind zahlreich, wie Geopolitik, Öl und Staatsdefizite", sagte er. Welche Kettenreaktion letztlich den Auslöser liefern werde, sei jedoch kaum vorhersehbar.

Jamie Dimon, Chef von JPMorgan Chase, warnt vor wachsenden Risiken an den Finanzmärkten und hält eine Krise am Anleihemarkt für zunehmend wahrscheinlich. Auf einer Investmentkonferenz erklärte der Manager, die Politik müsse dringend handeln, bevor die Märkte selbst eine schmerzhafte Anpassung erzwingen. "So wie es derzeit läuft, wird es zu einer Art Anleihekrise kommen, und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen", zitiert CNBC Dimon.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Eine Anleihekrise hätte weitreichende Folgen. In einem solchen Szenario könnten Renditen abrupt steigen, während gleichzeitig die Liquidität an den Märkten austrocknet. Investoren würden verkaufen, Käufer sich zurückziehen. Zentralbanken müssten dann womöglich erneut als letzte Stütze eingreifen. Ein Beispiel dafür war die Turbulenz am britischen Anleihemarkt im Jahr 2022, als die Bank of England einschreiten musste, um den Markt zu stabilisieren.

Trotz seiner Warnung sieht Dimon keine unlösbare Lage. "Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, dass wir damit fertig werden", sagte er. Sinnvoller sei es jedoch, Risiken frühzeitig anzugehen, statt erst im Krisenfall reagieren zu müssen.

Neben dem Anleihemarkt äußerte sich Dimon auch skeptisch zum Kreditumfeld. Nach Jahren stabiler Bedingungen könnte der nächste Abschwung härter ausfallen als viele Marktteilnehmer erwarten. Besonders riskant sei, dass sich Probleme oft erst dann zeigen, wenn mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig auftreten.

Die Aussagen des einflussreichen Bankchefs treffen einen empfindlichen Nerv. Nach Jahren massiver Staatsausgaben und hoher Zinsen wächst an den Märkten die Sorge, dass Schuldenberge und geopolitische Spannungen irgendwann nicht mehr geordnet verarbeitet werden können. Dann könnten aus Warnsignalen schnell echte Marktverwerfungen werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



