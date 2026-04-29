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    Logwin im Q1 2026: Herausforderungen prägen den Start ins Jahr

    Trotz höherer Transportvolumina verzeichnet das Unternehmen im ersten Quartal 2026 rückläufige Umsätze, sinkende Ergebnisse und einen deutlich negativen Free Cashflow.

    Logwin im Q1 2026: Herausforderungen prägen den Start ins Jahr
    Foto: Gelhot - picture alliance / Fotostand
    • Umsatz Q1 2026: 330,4 Mio. € (−6,7 % vs. Vorjahr 354,0 Mio. €); rückläufige Frachtraten dämpften trotz steigender Transportvolumina die Erlöse; Solutions bei 59,5 Mio. € (vorjahr 62,5 Mio. €).
    • Geschäftsfeld Air + Ocean: Umsatz 271,6 Mio. € (Vorjahr 292,1 Mio. €); niedrigere Frachtraten führten zu Umsatz- und Ergebnisrückgang.
    • Operatives Ergebnis (EBITA): 15,0 Mio. € (Q1 2025: 18,8 Mio. €); Belastungen durch Umsatzrückgang, Ausbau des Standortnetzes und Markteintritt in den USA.
    • Periodenergebnis: 10,7 Mio. € (Q1 2025: 14,1 Mio. €) — Rückgang vor allem durch geringeres operatives Ergebnis und niedrigeren Finanzertrag.
    • Free Cashflow: −25,4 Mio. € (Q1 2025: −9,4 Mio. €); deutlich negativer aufgrund operativem Cashflow‑Defizit (Working Capital), Investitionszahlungen und Erwerb von Tochterunternehmen.
    • Rahmenbedingungen, Risiken und Prognose: Herausforderndes Wettbewerbsumfeld, geopolitische Risiken (u. a. Nahostkonflikt) und steigende Energiepreise belasten; Risikolage unverändert gegenüber 2025, Prognose für 2026 bleibt bestehen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 31. März 2026, bei Logwin ist am 29.04.2026.

    Der Kurs von Logwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 283,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im Plus.


    Logwin

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    ISIN:LU1618151879WKN:A2DR54
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