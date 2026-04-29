🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsHeizöl RohstoffvorwärtsNachrichten zu Heizöl
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt steigen um 3,1 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt plus 3,1 Prozent
    • Energiepreise deutlich höher um 12,4 Prozent
    • Dieselpreise stark gestiegen um 44,6 Prozent
    Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt steigen um 3,1 Prozent
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HALLE (dpa-AFX) - Die steigenden Energiepreise haben das Leben in Sachsen-Anhalt deutlich verteuert. Im April überschritt die Teuerung die Drei-Prozent-Marke, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Waren und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent teurer. Im März hatte die Inflationsrate noch bei 2,6 Prozent gelegen, im Februar bei 2,0 Prozent. Je höher die Inflationsrate, umso weniger können sich Verbraucherinnen und Verbraucher für einen Euro leisten.

    Diesel um 44,6 Prozent teurer als vor einem Jahr

    Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, erhöhten sich die Preise für Energie im Jahresvergleich um 12,4 Prozent. Dieselkraftstoff legte um 44,6 Prozent zu, Heizöl samt Betriebskosten um 33,2 Prozent, Flüssiggas und die Füllung eines Tankbehälters um 31,1 Prozent. Auch Superbenzin sei um 24 Prozent teuer als ein Jahr zuvor. Strom hingegen sei um 1,4 Prozent günstiger, Erdgas samt Betriebskosten zwei Prozent günstiger. Auch für Fernwärme mussten Verbraucher weniger zahlen.

    Kosten für Bildung steigen

    Deutliche Preisanstiege stellten die Statistiker auch in anderen Bereichen fest: Im Bildungswesen legten sie im Schnitt um 6,6 Prozent zu. Die Erhöhungen der Studiengebühren und Immatrikulationsgebühren schlugen mit plus 14,7 Prozent zu Buche, aber auch die Entgelte für weiterführende Schulen stiegen um 8,4 Prozent.

    Bei Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken legten die Verbraucherpreise den Angaben zufolge um 1,5 Prozent zum Vorjahresmonat zu. Für alkoholische Getränke und Tabakwaren zahlten die Verbraucher im Schnitt 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für Pauschalreisen wurden durchschnittlich 3,5 Prozent weniger fällig./dh/DP/zb




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt steigen um 3,1 Prozent Die steigenden Energiepreise haben das Leben in Sachsen-Anhalt deutlich verteuert. Im April überschritt die Teuerung die Drei-Prozent-Marke, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Waren und Dienstleistungen wurden im Vergleich zum Vorjahresmonat …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     