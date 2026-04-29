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    Trotz Chemie-Krise

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    Schwaches Quartal: Warum Symrise Anleger trotzdem hoffen lässt

    Der Duftstoffspezialist Symrise schrumpft im Auftaktquartal, schlägt aber die Erwartungen. Entscheidend ist ein Bereich, der zuletzt Sorgen machte – und nun wieder Fantasie weckt.

    Für Sie zusammengefasst
    Trotz Chemie-Krise - Schwaches Quartal: Warum Symrise Anleger trotzdem hoffen lässt
    Foto: Swen Pförtner/dpa

    Symrise hat zum Jahresauftakt besser abgeschnitten als befürchtet – trotz rückläufiger Erlöse. Nach Einschätzung der DZ Bank lag das währungsbereinigte Wachstum im 1. Quartal um 1,2 Prozentpunkte über den Markterwartungen. Die Analysten bestätigen deshalb ihre Einstufung Kaufen und sehen den fairen Wert weiter bei 107 Euro, ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent.

    Auch unter Anlegern werden die Zahlen positiv aufgenommen. Symrise, mit einer Marktkapitalisierung von gut 9 Milliarden Euro einer der kleinsten Werte im DAX, gehört am Mittwoch zu dem Top-Performern im Leitindex und zieht fast 6 Prozent an.

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    Die Zahlen kommen zu einer Zeit, in der die Chemiebranche global unter Druck steht. Steigende Kosten für Energie und petrochemische Vorprodukte – auch infolge geopolitischer Spannungen im Nahen Osten – zwingen viele Unternehmen zu Preiserhöhungen oder Prognosesenkungen.

    Operativ bleibt das Bild allerdings zweigeteilt. Der Konzernumsatz sank organisch um 0,4 Prozent, während der Markt mit einem stärkeren Rückgang gerechnet hatte. Die Absatzmengen legten leicht zu, die Preise gaben dagegen nach. Stützend wirkte vor allem das Geschäft mit Lebensmittel- und Getränkezutaten. In der Sparte "Taste, Nutrition & Health", die den größten Teil des Konzernumsatzes ausmacht, legte der Umsatz organisch leicht zu und erreichte rund 749 Millionen Euro. Preiserhöhungen und ein robustes Nachfrageumfeld sorgten hier für Stabilität.

    Schwächer lief es dagegen bei Scent & Care. Für 2026 hält Symrise dennoch an seinen Zielen fest. Erwartet werden organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, eine EBITDA-Marge von 21,5 bis 22,5 Prozent sowie ein Business-Free-Cashflow von mehr als 14 Prozent des Umsatzes.

    Entscheidend für die Stimmung am Markt dürfte nun werden, ob sich die Erholung im Haustiernahrungsgeschäft verstetigt. Gerade dort sieht die DZ Bank einen wichtigen Treiber für die vergleichsweise günstig bewertete Aktie.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,80 % und einem Kurs von 77,68EUR auf Tradegate (29. April 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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