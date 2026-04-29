🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gratis-Strom für E-Autos? Strombörse EEX sieht neue Chancen

    Für Sie zusammengefasst
    • Strompreise fallen zeitweise unter null in Deutschland
    • Wind- und Solarstrom führen zu negativen Preisen
    • Batteriespeicher sollen negative Stunden reduzieren
    Gratis-Strom für E-Autos? Strombörse EEX sieht neue Chancen
    Foto: Deutsche Börse AG

    LEIPZIG (dpa-AFX) - Strompreise unter null Euro und zeitweise kostenloses Laden des Elektroautos: Solche Situationen treten in Deutschland inzwischen immer häufiger auf - und könnten nach Einschätzung der Energiebörse EEX künftig zum Alltag gehören. "Das ist kein Marktversagen oder irgend so was, ganz im Gegenteil, es ist ein gutes Preissignal, weil es Anreize für Flexibilität schafft", sagte EEX-Chef Peter Reitz bei der Präsentation der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025 in Leipzig.

    Warum Strompreise ins Negative fallen

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG!
    Long
    250,83€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    283,88€
    Basispreis
    1,95
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hintergrund ist der wachsende Anteil von Wind- und Solarstrom. Wird an sonnigen oder windreichen Tagen mehr Strom produziert als verbraucht, sinken die Preise an der Börse stark - manchmal sogar ins Negative. Für viele Verbraucher macht sich das bisher allerdings nur begrenzt bemerkbar. Profitieren können vor allem Haushalte mit dynamischen Tarifen, bei denen sich der Strompreis direkt am Markt orientiert.

    "Als Privatperson habe ich mich am letzten Wochenende wirklich gefreut, dass ich wieder mal mein Auto umsonst geladen habe und tatsächlich dafür noch bezahlt wurde", sagte Reitz.

    Langfristig könnten davon mehr Verbraucher profitieren - etwa durch intelligente Tarife oder neue Technologien wie große Batteriespeicher, wie sie derzeit etwa im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt gebaut werden und Strom aus Wind und Sonne zwischenspeichern sollen.

    Wenn mehr Batteriespeicher gebaut werden, wird man laut Reitz "feststellen, dass es weniger negative Stunden geben wird". Gleichzeitig könnten die Preisschwankungen abnehmen und günstiger Strom häufiger genutzt werden. Entscheidend sei dabei das Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und von Batteriespeichern.

    EEX profitiert von mehr Handel

    Die in Leipzig ansässige EEX organisiert den Handel mit Strom, Gas und CO2-Zertifikaten und gilt als größte Strombörse weltweit. Die Gruppe steigerte ihre Erlöse im vergangenen Jahr um 10 Prozent auf 737 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 17 Prozent auf 394 Millionen Euro zu. Treiber waren vor allem gestiegene Handelsvolumina - auch wegen größerer Unsicherheiten an den Energiemärkten.

    Für das laufende Jahr plant die Börse neue Strom-Futures, also Termingeschäfte zur Absicherung von Strompreisen, etwa in Belgien und Japan, sowie zusätzliche Laufzeiten im Gashandel. Zudem soll der Handel mit Emissionszertifikaten ausgeweitet werden. Die EEX gehört zum Konzern Deutsche Börse ./djj/DP/zb

    Deutsche Boerse

    -0,82 %
    +0,79 %
    +11,99 %
    +27,36 %
    +0,07 %
    +53,87 %
    +88,50 %
    +259,62 %
    +1.321,45 %
    ISIN:DE0005810055WKN:581005
    Deutsche Boerse direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 264,3 auf Tradegate (29. April 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +0,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,33 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 295,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Boerse Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +3,36 %/+16,94 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gratis-Strom für E-Autos? Strombörse EEX sieht neue Chancen Strompreise unter null Euro und zeitweise kostenloses Laden des Elektroautos: Solche Situationen treten in Deutschland inzwischen immer häufiger auf - und könnten nach Einschätzung der Energiebörse EEX künftig zum Alltag gehören. "Das ist kein …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     