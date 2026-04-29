GROW Investment Group erhält ipa von ADGM's FSRA und erreicht damit einen wichtigen Meilenstein in ihrer Expansion im Nahen Osten

Die Expansion der GIG spiegelt die Wettbewerbsfähigkeit der Region als globales Finanzzentrum wider, das sich auf drei Grundpfeiler stützt:

ABU DHABI, VAE, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- Die GROW Investment Group (GIG), ein führender chinesischer globaler Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar, gab heute bekannt, dass sie von der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSRA) der ADGM die grundsätzliche Genehmigung (IPA) erhalten hat. Das Unternehmen erwartet die formelle Genehmigung in den kommenden Wochen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für seine Expansion im Nahen Osten und ein klares Signal für sein strategisches Engagement auf den Kapitalmärkten der Region. Zu den Aktionären des Unternehmens gehören der amerikanische Top-Hedgefonds Lighthouse und die zweitgrößte Privatbank der Schweiz, die Bank Julius Bär.

Unerreichte Kapitaltiefe und souveräne Stärke: Die Staatsfonds der Region verfügen zusammen über ein Vermögen von mehr als 3,5 Billionen Dollar und bilden damit einen stabilen und umfangreichen Pool an langfristigem institutionellem Kapital. Regulierungs- und Geschäftsinfrastruktur der Spitzenklasse: Abu Dhabi verfügt über einen soliden Rechtsrahmen, der auf der direkten Anwendung des englischen Common Law beruht, ein steuerfreundliches Umfeld und eine reibungslose Kapitalmobilität, was es zu einem idealen Standort für globale Finanzinstitute macht. Strategische geopolitische und wirtschaftliche Positionierung: Als Drehscheibe zwischen Asien, Europa und Afrika profitiert die Region von den wachsenden Handels- und Investitionsströmen, insbesondere von der sich vertiefenden wirtschaftlichen und finanziellen Integration zwischen China und dem Golf-Kooperationsrat (GCC).

Frühzeitiger proaktiver Einsatz : startete das Unternehmen seine Expansion im Nahen Osten. William Ma, Gründer und Global CIO, hat mehrere Besuche vor Ort durchgeführt, um Nachforschungen anzustellen, Partnerschaften aufzubauen und sich mit dem regionalen Investitionsumfeld vertraut zu machen.

: startete das Unternehmen seine Expansion im Nahen Osten. William Ma, Gründer und Global CIO, hat mehrere Besuche vor Ort durchgeführt, um Nachforschungen anzustellen, Partnerschaften aufzubauen und sich mit dem regionalen Investitionsumfeld vertraut zu machen. Vordenkerrolle und Aufbau eines Ökosystems : Die GIG dient als Brücke zwischen dem GCC und China. William Ma hat an wichtigen Veranstaltungen wie der Abu Dhabi Financial Week teilgenommen und dabei Einblicke in die globale Asset Allocation und chinesische Investitionsmöglichkeiten gegeben.

: Die GIG dient als Brücke zwischen dem GCC und China. William Ma hat an wichtigen Veranstaltungen wie der Abu Dhabi Financial Week teilgenommen und dabei Einblicke in die globale Asset Allocation und chinesische Investitionsmöglichkeiten gegeben. Kundenzentrierte Initiativen: Die Firma hat Kundenbesuche in Abu Dhabi und Dubai organisiert und Verbindungen zu lokalen Institutionen wie der First Abu Dhabi Bank (FAB) hergestellt, um die Zusammenarbeit zu vertiefen.

Vorbehaltlich der Genehmigung des FSP durch die FSRA wird GIG ein Büro in ADGM einrichten, das maßgeschneiderte Onshore- und Offshore-Vermögensverwaltung, Beratungsdienste sowie Lösungen für den Zugang zu den chinesischen Kapitalmärkten und globalen Multi-Asset-Portfolios für institutionelle Anleger, Family Offices und vermögende Privatpersonen im Nahen Osten anbietet.

erklärte William Ma: Die IPA von ADGMs FSRA bestätigt die GIG-Compliance-Standards und die langfristige Vision für den Nahen Osten. Wir werden als langfristiger Partner fungieren, der die Verbindungen zwischen dem Nahen Osten und globalen (insbesondere chinesischen) Investitionsmöglichkeiten erleichtert und zum weiteren Wachstum Abu Dhabis als führendes globales Finanzzentrum beiträgt".

Arvind Ramamurthy, Leiter der Abteilung Marktentwicklung bei ADGM, sagte: "Wir gratulieren GIG zum Erhalt des (IPA). Dieser Meilenstein spiegelt die Stärke und Effizienz des regulatorischen Rahmens der ADGM und unsere Fähigkeit wider, führende globale Finanzinstitute anzuziehen. Da die Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit von Abu Dhabi aus ausweiten, konzentriert sich die ADGM weiterhin darauf, langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch ein dynamisches Ökosystem, umfangreiche Kapitalpools und starke grenzüberschreitende Verbindungen zu ermöglichen. Abu Dhabi zeichnet sich weiterhin durch seinen zukunftsorientierten Ansatz aus und stärkt damit seine Position als erstklassiges internationales Finanz- und Investitionszentrum."

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