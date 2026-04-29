HYPOPORT Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 29.04.2026

Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -5,43 % auf 82,33€ gefallen. Das sind -4,73 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,84 %, geht es heute bei der HYPOPORT Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HYPOPORT Verluste von -13,36 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HYPOPORT Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,90 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -32,50 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat +22,90 % 3 Monate -13,36 % 1 Jahr -55,53 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 29.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 564,55 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Scout24 notiert im Minus, mit -1,73 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.