Medaro Mining gibt Vereinbarung zum Erwerb der Konzession Bäckegruvan Nr. 1 bekannt

Vancouver, British Columbia – 28. April 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Verkäufer eine Kaufvereinbarung zum Erwerb einer Mineralkonzession (die „Vereinbarung“) unterzeichnet hat, um eine 100%ige Beteiligung an einer bestimmten Explorationskonzession namens Bäckegruvan Nr. 1 zu erwerben, die sich im Gemeindegebiet von Skinnskatteberg in der schwedischen Provinz Västmanland (das „Konzessionsgebiet“) befindet.

Die Explorationskonzession Bäckegruvan Nr. 1 erstreckt sich über einen Großteil des Eisenoxid-Kupfer-Gold-Distrikts Riddarhyttan in der Bergbauregion Bergslagen. Der historische Bergbau in der Lagerstätte Riddarhyttan reicht bis vor ins Jahr 1420 zurück und endete 1979 mit der Schließung der letzten Produktionsstätte bei Bäckegruvan. Gefördert wurden in erster Linie Erze wie Eisen (15 Mio. Tonnen Eisenerz) und Kupfer (6,5 Kilotonnen Kupfermetall). In der Vergangenheit wurden auch kleinere Mengen von hochgradigem Kobalt- und Cererz gefördert; die Elemente Kobalt und Cer wurden erstmals in Mineralien aus den Abbaubereichen der Lagerstätte Riddarhyttan entdeckt und zugeordnet.

Über das Konzessionsgebiet

Im Konzessionsgebiet finden sich zahlreiche historische Abbaustätten und eine ganze Reihe unterschiedlicher Mineralisierungstypen. Bei den früheren Förderarbeiten konzentrierte man sich vor allem auf eisenoxidreiche Zonen, die bekanntlich erhöhte Kupfer-, Kobalt- und Goldgehalte aufweisen. Die Eisenoxidmineralisierung wurde in mehreren Bereichen des Konzessionsgebiets abgebaut und dürfte sich vermutlich sowohl entlang des Streichens als auch unterhalb der Abgrenzungen der historischen Bergwerke fortsetzen. Zwar wurden die räumliche Verteilung und die Kontinuität von Kupfer, Kobalt und Gold innerhalb dieser Zonen noch nicht genau abgegrenzt, doch sind in den historischen Halden und Bergwerksresten auf dem gesamten Konzessionsgelände reichlich Kupfersulfiderze anzutreffen.

Neben der in Eisenoxid eingebetteten Mineralisierung finden sich im Konzessionsgebiet auch seltenerdmetallreiche Zonen sowie Massivsulfidkörper, in denen das Mineral Pyrrhotin dominiert. Aus diesen Massivsulfidlinsen wurden in früheren Jahrhunderten zum Teil Kupfer und Schwefel gefördert. Sie sind über mehrere Kilometer Streichlänge nachweisbar und in der Tiefe offen. Bestimmte Abschnitte der pyrrhotindominierten Massivsulfidkörper weisen Kupfer- und Zinkanreicherungen auf, die häufig in Form von Kupferkies- und Sphaleritklasten im Sulfiderz eingebettet sind. In diesen Massivsulfidzonen wurden in der Vergangenheit nur in begrenztem Umfang Bohrungen durchgeführt.