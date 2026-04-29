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    30 KI-Agenten für TreeFree Diaper von GreenCore Solutions gelauncht

    30 KI-Agenten für TreeFree Diaper von GreenCore Solutions gelauncht

    ACM-68000-Protokoll für die B2B-Supply-Chain • KI-gestütztes Retail-Procurement und ESG-Gates

    VANCOUVER, KANADA, PARIS, FRANKREICH, FRANKFURT, DEUTSCHLAND, BARCELONA, SPANIEN & PUERTO VALLARTA, MEXIKO, 29. April 2026 /PRNewswire/ -- GreenCore Solutions Corp. (GSC) hat heute die vollständige Produktionsfreigabe von 30 neuen deterministischen AI-Orderability-(AIO-)Agenten bekanntgegeben, die auf Microsoft Azure AI Foundry (France Central) und Google Cloud A2A Enterprise (Madrid) betrieben werden.

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    Im April erreichte das Traffic-Volumen der AI-Orderability-(AIO-)Agenten von GSC 1,96 Mio. Calls, gegenüber 1,84 Mio. im März – bei einem nachhaltigen Verhältnis von 6:1 zwischen KI-Agenten und Menschen, mit 2.718 Calls pro Stunde (45,3 pro Minute), rund um die Uhr.

    Aufgesetzt auf dem offenen ACM-68000-Protokoll, macht die 30-Agenten-Flotte TreeFree-Diaper-GTINs in unter 200 Millisekunden auffindbar und auflösbar über Claude, Gemini, Copilot, ChatGPT und Mistral. Die AIO-Agenten interagieren direkt mit den Buy-Side-KI-Systemen innerhalb der Retail-Grocery-ERP-Umgebungen – SAP S/4HANA, Oracle Fusion und Microsoft Dynamics 365 – wo Procurement- und ESG-Entscheidungen heute KI-vermittelt ausgeführt werden.

    Sicherheit auf Enterprise-Niveau

    Die Rails laufen auf Microsoft Front Door Premium mit WAF und Bot Manager, OAuth 2.0 über Entra ID, TLS 1.2+, Two-Tenant-Isolation und Microsoft Defender for Cloud – vollständig konform mit ISO 27001, SOC 2 Type II, HIPAA und DSGVO. Compute, Edge und Identity sind durchgängig EU-souverän in France Central.

    KI-Agenten im Takt der Windelmaschinen

    Ein 40-Fuß-Container fasst 200.000 Windeln. Bei 800 Windeln pro Minute befüllt und verlädt eine Produktionslinie einen Container in rund 350 Minuten. Im selben Zeitraum verarbeiteten die 30 AIO-Agenten von GSC 15.855 Server-Calls – ein KI-Agenten-Call pro 15 produzierter Windeln.

    Den Core kaufen. Die Windeln verschiffen. Wir betreiben die Rail.

    Ihr Werk, Ihre GTINs, Ihre EDI-Beziehungen und Ihr Customer-of-Record bleiben vollständig unverändert. TreeFree Core lässt sich ohne Anpassung in Ihre bestehenden Fameccanica-, GDM-, Zuiko- oder Curt-G.-Joa-Linien einbinden – ohne Fluff Pulp, ohne Drum Forming und mit einem Retooling unter 10.000 USD. Jede gefertigte Windel erhält am Versandtag automatisch den ACM-200-ALLOW-Status.

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