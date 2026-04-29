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    AKTIE IM FOKUS

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    Hannover Rück verlieren im schwachen Sektor deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück verloren 3,2 Prozent auf 257 Euro
    • Munich Re zweitschwächster Daxwert minus 2,7
    • Rutsch droht unter 200-Tage-Linie bei 255,80
    AKTIE IM FOKUS - Hannover Rück verlieren im schwachen Sektor deutlich
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 257 Euro ans Dax -Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re verloren als zweitschwächster Dax-Wert zuletzt 2,7 Prozent.

    Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt./ajx/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 257,8 auf Tradegate (29. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,42 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +5,46 %/+23,35 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Münchener Rück. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursreaktionen der Münchener Rück nach Belastungsmeldungen bei Hannover Rück wegen Iran-/Kriegsschäden im Spezialversicherungsgeschäft, die den Kurs der Münchener Rück um rund 2–2,5 % drückten. Thematisiert werden das Exposure gegenüber Krieg-/War‑Risiken, Unterschiede zu Erstversicherern wie Allianz, die anstehende Hauptversammlung/Dividende und Überlegungen zu Verkäufen vor der Ausschüttung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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    dpa-AFX
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