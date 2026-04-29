AKTIE IM FOKUS
Hannover Rück verlieren im schwachen Sektor deutlich
- Hannover Rück verloren 3,2 Prozent auf 257 Euro
- Munich Re zweitschwächster Daxwert minus 2,7
- Rutsch droht unter 200-Tage-Linie bei 255,80
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Hannover Rück sind am Mittwoch mit einem Minus von 3,2 Prozent auf 257 Euro ans Dax -Ende gerutscht. Im europaweit schwachen Versicherungssektor waren sie damit auch auf den hinteren Plätzen. Munich Re verloren als zweitschwächster Dax-Wert zuletzt 2,7 Prozent.
Noch vor wenigen Tagen hatten Hannover Rück mit gut 281 Euro Kurs auf ihr vor fast einem Jahr markiertes Rekordhoch von 292,60 Euro genommen. Nun droht der Rutsch unter die 200-Tage-Linie, die bei 255,80 Euro verläuft und als wichtiger charttechnischer Indikator den längerfristigen Trend beschreibt./ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 257,8 auf Tradegate (29. April 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um -6,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 69,42 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 596,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Münchener Rück Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +5,46 %/+23,35 % bedeutet.
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Mittwoch, den 29. April 2026, 10.00 Uhr (MESZ),
HV läuft im ICM – International Congress Center Messe München, Am Messesee 6, 81829 München als Präsenzveranstaltungx^
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen
Ausschüttung einer Dividende von 24,00 Euro
auf jede dividendenberechtigte Stückaktie 3.071.085.336,00 Euro
Das betrifft nahezu ausschliesslich die Rückversicherer.