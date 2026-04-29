JPMORGAN stuft Thyssenkrupp auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10,10 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane sieht den Verkauf der Ex-Aufzugssparte TK Elevator von Finanzinvestoren an Kone auch enorm positiv für Thyssenkrupp, die noch gut 16 Prozent am Unternehmen halten. In der Bilanz stehe die Beteiligung mit einem Wert von 1,1 Milliarden, nun winke aber ein Wertzuwachs von rund 3,3 Milliarden Euro in bar und Kone-Aktien, schrieb der Experte am Mittwoch. Alleine damit würden etwa 60 Prozent des Marktwerts von Thyssenkrupp vom Dienstagabend abgedeckt./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 09:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,32 % und einem Kurs von 9,412EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 10,10

Kursziel alt: 10,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,10 € , was eine Steigerung von +6,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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