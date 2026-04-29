BARCLAYS stuft IBERDROLA SA auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Iberdrola nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16,90 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Energiekonzern habe sich ordentlich geschlagen und seine Schätzungen knapp übertroffen, schrieb Dominic Nash am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme der moderat angehobene Jahresausblick./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,41 % und einem Kurs von 19,81EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16,90

Kursziel alt: 16,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

