BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse hätten den Konsens um 5 Prozent übertroffen und ihre eigene Erwartung sogar um 10 Prozent, schrieb Lydia Rainforth am Mittwochmorgen. Der Effekt der Nahost-Krise sei mehr als wettgemacht worden von der anderswo starken operativen Entwicklung./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 78,34EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 94,00 € , was eine Steigerung von +20,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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