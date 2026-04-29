UBS stuft DWS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank habe mit dem Vorsteuergewinn vor allem dank der erfolgsabhängigen Zusatzgebühren die Konsensschätzung um 24 Prozent übertroffen, schrieb Michael Werner am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Erträge lägen über den Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 57,70EUR auf Tradegate (29. April 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: DWS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

